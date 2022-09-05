В Казани подростков заметили на крыше 16-этажного дома, прокуратура начала проверку

Накануне вечером житель Казани заметил, что на крыше 16-этажного дома по адресу Дубравная, 29 находятся пятеро подростков. Одна из них, по сообщению очевидца, сидела на краю крыши, свесив ноги вниз, и курила.

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Ведомство проверит исполнение закона о ЖКХ и об антитерритористической защищенности объектов, потому что выход на крышу дома должен быть закрыт для посторонних. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Управляющие компании должны следить за тем, чтобы доступ в чердачные помещения для посторонних был запрещен. Поэтому прокуратура проверит данную информацию на предмет исполнения законодательства ответственной УК», – добавил Руслан Галиев.