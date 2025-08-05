В Казани подростков-питбайкеров привлекли к ответственности за езду без прав

В Казани автоинспекторы задержали двоих подростков на питбайках в парке «Озеро Лебяжье».

Выяснилось, что 13-летний и 14-летний мальчики ездили без прав, а их мотоциклы были без номеров и страховки.

Родителей одного из подростков оштрафовали за передачу руля ребенку без прав. На второго подростка составили административные протоколы за езду без прав, незарегистрированный транспорт и отсутствие страховки.

Питбайки отправили на штрафстоянку. Накануне в Советском районе Казани автоинспекторы задержали еще семерых несовершеннолетних питбайкеров — их тоже ждут штрафы.