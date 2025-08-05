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Происшествия 5 августа 2025 11:21

В Казани подростков-питбайкеров привлекли к ответственности за езду без прав

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В Казани автоинспекторы задержали двоих подростков на питбайках в парке «Озеро Лебяжье».

Выяснилось, что 13-летний и 14-летний мальчики ездили без прав, а их мотоциклы были без номеров и страховки.

Родителей одного из подростков оштрафовали за передачу руля ребенку без прав. На второго подростка составили административные протоколы за езду без прав, незарегистрированный транспорт и отсутствие страховки.

Питбайки отправили на штрафстоянку. Накануне в Советском районе Казани автоинспекторы задержали еще семерых несовершеннолетних питбайкеров — их тоже ждут штрафы.

#мотоциклисты
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