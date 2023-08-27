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Руc Тат
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Происшествия 27 августа 2023 15:42

В Казани подростки устроили стрельбу на детской площадке, МВД начало проверку

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В Казани на детской площадке четверо подростков устроили стрельбу из пневматического пистолета. Об этом «Татар-информу» сообщили в УМВД Казани.

Как выяснилось, сообщение о стрельбе по улице Хайдара Бигичева поступило в минувшую субботу. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обнаружили четверых подростков, у одного из них при себе был предмет похожий на пистолет.

Оказалось, юноши расставили мишени на горке детской площадки и стреляли по ним. Позже выяснилось, что пистолет был травматическим.

В результате происшествия никто не пострадал.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

#умвд по казани #проверка #подростки
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