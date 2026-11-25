Более 2,5 тыс. представителей российских и китайских вузов приняли участие в Форуме технических университетов России и Китая, который прошел в Казани с 22 по 25 ноября. Мероприятие приурочили к 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК).

В форум вошли представители 44 китайских университетов из 24 административных подразделений КНР и 70 российских вузов из 38 регионов страны. В числе участников были руководители ведущих технических университетов двух стран, а также представители министерств образования России и Китая.

За время форума стороны подписали 21 соглашение о сотрудничестве. Татарстанские вузы заключили договоренности с университетами Китая в сфере образования, науки и совместных исследований. В частности, КНИТУ-КАИ договорился о сотрудничестве с Нанкинским университетом аэронавтики и космонавтики и Шаньдунским университетом. КФУ подписал документы с Шаньдунским институтом нефтяной и химической технологии и Циндаоским университетом науки и технологий.

Соглашения также заключили КНИТУ-КХТИ, Казанский государственный медицинский университет, Казанский государственный энергетический университет, Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, КГАСУ и Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти».

Еще одним итогом форума стало расширение АТУРК. 24 ноября в ассоциацию приняли 16 новых вузов – 10 российских и шесть китайских. Среди татарстанских университетов полноправными членами стали КФУ, КНИТУ и Казанский государственный энергетический университет. Еще три вуза республики получили статус наблюдателей: «Высшая школа нефти», КГАСУ и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

В рамках форума впервые прошла встреча Российско-Китайского университета перспективных технологий (КРУТех). Ее открытие состоялось 23 ноября в Казанском федеральном университете. Участники обсудили переход от соглашений к совместным образовательным программам и научным исследованиям.