В Казани подорожала стоимость подземной парковки у станции метро «Авиастроительная»

В Казани подняли стоимость стоянки авто на подземной муниципальной парковке у станции метро «Авиастроительная». Решение опубликовано в сетевом издании документов исполкома столицы РТ.

Цены на парковку здесь зависят от времени, на которое владелец оставляет автомобиль. Так, если транспорт оставлен менее чем на час, плата составит 50 рублей, от часа до трех — 75 рублей, от трех до 10 — 150 рублей, более 14 — 250 рублей/сутки. Если услуга предоставляется более чем на 24 часа, то расчетное время округляется до целых суток. Ночной тариф — от 18.00 до 8.00 — 120 рублей час. Стоимость абонемента на месяц составит 4,5 тысячи рублей, на квартал — 12 тысяч, а годового — 42 тысячи.

Для сравнения, ранее час парковки обходился владельцу автомобиля в 30 рублей, абонемента на год — 36 тысяч. Новой услугой стал абонемент на квартал. Ранее на такой срок абонементы не выдавались.

Напомним, что вместимость парковки составляет 189 машино-мест. Она расположена на улице Побежимова.