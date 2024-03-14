В Казани подняли планку доходов для признания жителей малоимущими

В Казани увеличились пороговые значения дохода и стоимости имущества, подлежащих налогообложению, для признания жителей малоимущими. Так, для одиноко проживающего человека сумма составит 2 396 322 рубля. Информация опубликована в новом сборнике документов и правовых актов исполкома.

При этом максимальный размер среднемесячного совокупного дохода казанца (или каждого из членов семьи) теперь составляет 41 666 рублей.

«Установить следующие пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими на 2024 год», – говорится в постановлении.

Для семьи из двух человек планка приблизилась к 4,8 млн рублей, из трех — к 7,2 млн. Доход и сумма имущества для семьи из четырех человек для признания нуждающимися должны не превышать 9,585 млн рублей, а из пяти — 11,98 млн.

В целом в документе указаны суммы для семей, в которых до 12 человек (включительно).

Кроме того, исполком обновил пороговые значения по доходам и имуществу, подлежащим налогообложению, для признания казанцев нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма из фонда социального использования. Суммы для семей, указанные в тексты, совпадают в этом пункте, однако среднемесячнй доход на одного человека оказался выше – 50 тыс. рублей.