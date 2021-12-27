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Казань
27 декабря 2021  11:20
Егор Никитин

В Казани подготовлен резерв из 300 единиц техники для уборки дорог в праздники

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Казанские власти подготовили резерв из 300 дополнительных единиц спецтехники, их используют в случае аномальных снегопадов во время новогодних праздников. Об этом на деловом понедельнике сообщил замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что в период новогодних праздников важно обеспечить нормальное функционирование системы городского хозяйства. Особое внимание в это время приковано к работе дорожных служб. 

«Под первоочередным вниманием по уборке снега и противогололедной обработке находятся мосты, надземные и подземные переходы, а также искусственные сооружения. Будет организовано круглосуточное дежурство персонала на местах. На случай аномальных снегопадов к имеющемуся парку техники из 550 единиц мы готовы в короткий промежуток времени добрать еще 300 единиц, чтобы справиться с любыми капризами природы», – отметил Куляжев.

Он добавил, что для исключения подтоплений подземных переходов городские службы также заготовили откачивающее оборудование и генераторы. 

#игорь куляжев #Деловой понедельник #уборка снега в казани
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