В Казани подготовлен резерв из 300 единиц техники для уборки дорог в праздники

Казанские власти подготовили резерв из 300 дополнительных единиц спецтехники, их используют в случае аномальных снегопадов во время новогодних праздников. Об этом на деловом понедельнике сообщил замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что в период новогодних праздников важно обеспечить нормальное функционирование системы городского хозяйства. Особое внимание в это время приковано к работе дорожных служб.

«Под первоочередным вниманием по уборке снега и противогололедной обработке находятся мосты, надземные и подземные переходы, а также искусственные сооружения. Будет организовано круглосуточное дежурство персонала на местах. На случай аномальных снегопадов к имеющемуся парку техники из 550 единиц мы готовы в короткий промежуток времени добрать еще 300 единиц, чтобы справиться с любыми капризами природы», – отметил Куляжев.

Он добавил, что для исключения подтоплений подземных переходов городские службы также заготовили откачивающее оборудование и генераторы.