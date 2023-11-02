В Казани подешевел квадратный метр жилья для расчета соцвыплат

В Казани «квадрат» жилья для расчета соцвыплат утвердили на уровне 130 982 рублей. Такие расценки будут действовать в IV квартале 2023 года. Постановление, подписанное главой исполкома города Рустемом Гафаровым, опубликовали в сборнике документов на сайте мэрии.

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Казани на четвертый квартал 2023 года для расчета платежеспособности молодых семей и размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилья, в размере 130 982 рубля», — говорится в документе.

Интересно, что норматив стал на 903 рубля дешевле, чем в третьем квартале. Напомним, что ранее он был равен 131 875 рублей. Однако за последний год данный показатель вырос на 9,2 тыс. рублей (в сравнении с IV кварталом 2022 года).

Следует отметить, что данный норматив устанавливают в органе местного самоуправления. Он не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м. общей площади жилья по Татарстану.

Добавим, что норматив устанавливается в рамках программы РФ об «Обеспечении доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».