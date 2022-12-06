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Происшествия
6 декабря 2022  12:53
Полина Шевчук

В Казани под суд пойдут пятеро приятелей, которые грабили на улице иностранцев

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В Казани в суд направлено дело в отношении четверых казанцев и одного уроженца ближнего зарубежья. Они обвиняются в разбое, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в мае этого года приятели создали преступную группу. Они, вооружившись газовыми баллончиками, выслеживали у обменников иностранцев и грабили их.

Всего от рук злоумышленников пострадали трое иностранцев. Ущерб от их действий превысил миллион рублей.

«Из числа фигурантов только четверо признали свою вину. У одного из них изъята иностранная валюта, которую передали потерпевшим в счет возмещения материального ущерба. Кроме того, следствием наложен арест на мобильные телефоны троих обвиняемых», – пояснил Галиев.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

 

#разбой #грабеж #Прокуратура РТ
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