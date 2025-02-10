В Казани под строительство жилья зарезервировали еще более 45 га земель

В столице Татарстана три участка общей площадью более 45,6 га включили в государственный резерв земель под жилищное строительство. Распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Самый большой участок площадью чуть более 45 гектаров находится в жилом массиве Залесный. Еще более 2,6 тыс. квадратных метров зарезервировали на улице Хасана Туфана в Московском районе города и почти 2,9 тысячи – на улице Чапаева в Авиастроительном районе. Все они пригодны для строительства многоквартирных жилых домов.

Участки включены в государственный резерв сроком на три года.