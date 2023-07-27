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В Казани под снос пойдут 16 незаконно установленных торговых объектов
В Казани снесут 16 незаконно установленных торговых объектов. Распоряжение исполкома опубликовано в новом выпуске электронного сборника документов и правовых актов, который сегодня разместили на сайте мэрии.
Под демонтаж попало движимое имущество, расположенное по улицам Ломжинская (у дома № 2а), Декабристов (у дома № 8), Абсалямова (№ 25), Беломорская (дома № 73), Максимова (у домов № 27 и № 2), Рихарда Зорге (вблизи домов № 57 и № 66), Академика Парина (№ 6), Мавлютова (№ 9), Вишневского (№ 51/1), Борисовская (№ 82), Дементьева, Адоратского (№ 15), Академика Глушко (№ 28).
До 31 июля объекты должны быть демонтированы собственниками, в противном случае их снесут в срок до 29 октября 2023 года.
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