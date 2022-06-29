В Казани под мостом Миллениум пройдет вечеринка с диджеями и аудиовизуальным шоу

2 июля площадка под казанским мостом Миллениум объединит музыкантов и представителей креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Казанцы смогут послушать казанских исполнителей электронной музыки Holofonote, Romashhin и резидентов арт-пространства Werk, которые представят свои диджей-сеты, а также посмотреть аудиовизуальное шоу Ishome.

Кроме того, на площадке состоится выставка работ казанских художников, а на ярмарке кастомайзеров гости вечера смогут создать уникальный визуальный образ и преобразить предметы своего гардероба.

Старт события в 6 часов вечера, продлится мероприятие до полуночи. Вход свободный.