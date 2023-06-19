В Казани под Ленинской дамбой загорелись провода

Сегодня очевидцы сняли на видео, как из-под моста через Ленинскую дамбу тянется столб черного дыма.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что произошел пожар, поступило в ведомство сегодня в 15.58.

Как выяснилось, загорелись провода на лотках, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

После того как аварийная бригада электросетей обесточила провода, пожарные приступили к тушению. В

В настоящий момент горение ликвидировано.