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В Казани под Ленинской дамбой загорелись провода
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Сегодня очевидцы сняли на видео, как из-под моста через Ленинскую дамбу тянется столб черного дыма.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что произошел пожар, поступило в ведомство сегодня в 15.58.
Как выяснилось, загорелись провода на лотках, площадь пожара составила 10 квадратных метров.
После того как аварийная бригада электросетей обесточила провода, пожарные приступили к тушению. В
В настоящий момент горение ликвидировано.
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