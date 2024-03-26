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На видео попало, как в Казани под колеса попала девочка, остановившаяся зашнуровать обувь
Сегодня на территории дома по улице Блюхера в Казани 16-летняя девочка-подросток попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 43-летний водитель Kia не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на подростка, которая остановилась рядом с припаркованным автомобилем, чтобы зашнуровать обувь.
На место прибыли медики скорой помощи. Пострадавшую девочку доставили в больницу.
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