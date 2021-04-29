В Казани под колеса авто попала девочка на самокате

Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне около половины седьмого вечера напротив дома № 18а по улице Ломжинская. Предварительно установлено, что водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и сбил 8-летнюю девочку, которая переезжала дорогу на самокате.

В результате наезда ребенка с различными травмами доставили в больницу.

По данным источника агентства, в момент аварии мама девочки находилась во дворе, где гуляла с другими детьми, а 8-летняя дочка отправилась с дедушкой в магазин.

Как отметили в Госавтоинспекции Казани, с наступлением теплой погоды на дорогах города все чаще можно заметить детей на самокатах и велосипедах. К сожалению, нередки случаи, когда юные участники дорожного движения попадают в аварии. В подавляющем большинстве происшествий, в которых пострадали дети на самокатах, вина лежит на взрослых.

«Родители должны объяснять детям о правилах поведения ребенка на самокате. Покупая ребенку самокат, необходимо усвоить самое главное: самокат – не игрушка, а спортивный инвентарь. При неумелом использовании он может нанести вред здоровью ребенка», – отмечают в ГИБДД Казани.

Взрослым необходимо обучить детей безопасному катанию на самокатах и велосипедах и объяснить основные правила поведения на дороге.

«Госавтоинспекция города Казани призывает родителей внимательнее относиться к велотранспорту, самокатам и электросамокатам. Прежде чем отпускать ребенка кататься на велосипеде или самокате, убедитесь, что он будет находиться в безопасном месте», – подчеркнули в ГИБДД.