В Казани почтят память Валиуллы Якупова, погибшего 12 лет назад

Завтра, 19 июля, в 8.00 состоится служба в память о религиозном и общественном деятеле Валиулле Якупове. Со дня его трагической смерти прошло 12 лет. Поминальная служба состоится на Самосыровском кладбище, где будут прочитаны Коран и молитвы.

Также в медресе Апанаевской мечети в 9.00 пройдет круглый стол «Современные семейные проблемы и пути их решения». В собрании примут участие научные и религиозные деятели, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, кадый (шариатский судья) Казани Булат Мубараков, председатель Совета аксакалов Всемирного конгресса татар Рауф Хасанов, а также представители администрации Раиса РТ, Управления ЗАГС и Министерства по делам молодежи Татарстана.

Валиулла хазрат Якупов занимал должности в ДУМ РТ. Непосредственно перед смертью работал начальником учебного отдела, а также был имам-хатыбом Апанаевской мечети. Он трагически погиб 19 июля 2012 года, и на протяжении 12 лет религиозные деятели собираются у могилы учителя.