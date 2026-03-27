В Казани почтят память писателя Максима Горького

Завтра, 28 марта в музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина (ул. Горького, 10) пройдут праздничные мероприятия, посвященные 158-летию писателя Максима Горького.

В 11:00 состоится торжественное возложение цветов к бюсту А.М. Горького (ул. Горького, 34). Затем, гостей ожидает прогулка по знаковым местам центра города.

В 13:00 в стенах музея можно будет посетить экскурсию «Писатель-эпоха-герой», раскрывающую жизненный путь Алексея Пешкова в Казани.

В 15:00 начнется праздничный вечер «День Горького», в рамках которого состоится торжественное вручение ежегодной Литературной премии имени А.М. Горького. Премия традиционно вручается казанским литераторам за вклад в современную словесность.

Также в этот день посетители смогут познакомиться с двумя выставками:

«Горький-АРТ», где будут представлены художественные работы и художественные произведения Горького и о Горьком - в живописи, графике, скульптуре, литературе, театральном искусстве и кинематографе. А также выставка «Шел по выставке трамвай», являющаяся совместным проектом с нижегородским Музеем А.М. Горького.

Выставка приурочена к 130-летию XVI Всероссийской промышленной выставки и появлению первого трамвая в России.