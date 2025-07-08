В Казани почтут память религиозного деятеля Валиуллы хазрата Якупова 18 июля

Фото: Телеграм-канал ДУМ РТ

В Казани 18 июля состоятся памятные мероприятия, посвященные памяти татарского религиозного деятеля Валиуллы хазрата Якупова, трагически погибшего в 2012 году. Об этом сообщили в Телеграм-канале ДУМ РТ.

18 июля в 8:00 единомышленники, друзья и соратники соберутся у могилы на мусульманском кладбище рядом с поселком Самосырово. Там будут прочитаны аяты из Священного Куръана и совершена дуа за упокой души Якупова.

В этот же день, в 9:30, в здании Апанаевского медресе по адресу ул. Ш. Марджани, 28, состоится круглый стол на тему «Ислам в России в советский период: самоотверженные герои».

Организаторы приглашают на мероприятия всех желающих почтить память Валиуллы хазрата Якупова и принять участие в обсуждении духовного наследия исламского сообщества России.

Валиулла хазрат Якупов (1963-2012) был заместителем муфтия ДУМ Республики Татарстан и руководителем образовательного отдела. Якупов активно развивал исламское образование, занимался просветительской деятельностью, участвовал в создании и развитии медресе и исламских курсов в республике. Является автором свыше 30 книг.

Валиулла хазрат Якупов трагически погиб 19 июля 2012 года – он был тяжело ранен из огнестрельного оружия и скончался в собственной машине.