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В Казани почтили память заместителя начальника УФСИН РТ Рафаиля Давлеева
В Казани состоялось торжественное вручение премии Рафаиля Давлеева и медалей «За активную гражданскую позицию».
Награда была учреждена Благотворительным фондом «Ярдам-Помощь» в память о заместителе начальника УФСИН России по РТ, бывшем председателе республиканского Общественного совета Рафаиля Давлеева.
Рафаиль Давлеев отмечал важность ресоциализации осужденных. Он считал, что альтернативные виды наказаний, не связанные с лишением свободы, идут на пользу обществу.
Лауреатами премии имени Рафаиля Ганиевича Давлеева стали Николай Швейкин – заслуженный тренер РТ, один из основателей детского спортивно-патриотического клуба «НУР», Эвклид Харлампиди – психолог ИК-19, Булат Раупов – имам-мухтасиб Лениногорского района.
Награждение проводил председатель Совета Общенационального благотворительного фонда «Ярдам – Помощь» Илдар Баязитов.
Почетными гостями мероприятия стали: помощник премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин, руководство пенитенциарного ведомства региона, а также коллеги и члены Общественного совета при УФСИН России по Республике Башкортостан.
По завершении мероприятия было проведено заседание. В режиме видеоконференции на заседании выступил заместитель председателя Общественного совета при ФСИН России Шамиль Кашаф. Он поблагодарил общественников, Духовное управление мусульман РТ и Татарстанской Митрополии за проведение мероприятий в рамках всероссийской акции «Вахта памяти» в мечетях и храмах региона.
Кроме того, Шамиль Кашаф предложил рассмотреть возможность обеспечения всех учреждений пенитенциарного ведомства России экземплярами Корана, изданного Духовным управлением мусульман Республики Татарстан.
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