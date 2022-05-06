В Казани почтили память воинов-танкистов погибших в войну и в горячих точках

В Казани почтили память воинов-танкистов, погибших в Великой Отечественной войне, в боевых действиях в Сирии и во время спецоперации на Украине. Торжественное мероприятие прошло сегодня возле Монумента славы воинам-танкистам.

Фото: © Елена Саляхова

Возложить цветы и почти память приехали родители Героя России Дамира Исламова, мать Героя России Алексея Козина и дочь Героя Советского Союза Семена Коновалова.

«Мне тяжело говорить, и я очень понимаю родителей, чьи сыновья погибли не так давно во время спецоперации на Украине. В те дни, когда я узнала, что мой сын погиб, я не хотела жить. Но я все-таки взяла себя в руки и начала жить ради памяти сына», – сказала мать Алексея Козина Лариса.

Фото: © Елена Саляхова

Памятник воинам-танкистам установили в «Сквере ветеранов», его открытие состоялось 7 мая 2015 года. Стоит отметить, что это единственный в России Монумент славы воинам-танкистам.