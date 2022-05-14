В мечети Кул Шариф почтили память воинов, погибших в сражении за Казань

Память воинов, сражавшихся за Казань в 1552 году, почтили сегодня в мечети Кул Шариф. В мероприятии приняли участие аксакалы республики, общественные и религиозные деятели, в том числе муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который и возглавил полуденный намаз.

«Сегодня прошел 13-й день месяца Шавваль по лунному календарю. Также с утра прошло собрание аксакалов всей нашей республики. Мы прочитали полный Коран, а около могилы ханов прочитаем дуа», – объяснил он.

Затем все собравшиеся перешли к месту захоронения казанских ханов.

«Мы понимаем, у каждого народа есть такие памятные дни, есть своя история, которую нужно помнить», – отметил муфтий Татарстана.

Он также напомнил о предстоящем праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое состоится 21 мая.

«Это великий и правильный выбор татарского народа. Дата касается не только татар, но и всех мусульман, проживающих на территории России. Мы должны помнить нашу историю и по возможности участвовать в мероприятиях по предстоящему празднованию», – поделился Камиль хазрат Самигуллин.

Праздничные мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией пройдут на территории республики 20–21 мая 2022 года. К этой дате приурочили целую плеяду религиозных, культурных, экономических и общественных мероприятий, в том числе международный экономический форум KazanSummit, заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». В общей сложности программа празднования включает около 150 мероприятий.