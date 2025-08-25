В Казани почтили память татарского поэта Мусы Джалиля и его соратников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня на площади 1 Мая в Казани прошел ежегодный митинг в честь памяти татарского поэта и писателя Мусы Джалиля и его соратников.

Поэта-героя казнили на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее (Берлин, Германия), ему было 38 лет. Джалиль был одним из организаторов коммунистического подполья в легионе «Идель-Урал».

«В 1939-1941 годах он руководил Союзом писателей Татарстана. Ему дали бронь, чтобы он остался работать в Казанском тылу, но он сам пошел на войну», – рассказал о жизни и деятельности Джалиля татарский поэт, председатель Союза писателей Республики Татарстан Ркаил Зайдулла.

«К сожалению, Джалиль попал в плен и в специальном лагере для татарских военнопленных он встретил своих сторонников, которые знали его и до войны, позже он создал организацию сопротивления. Через их поэзию мы воспринимаем их подвиг, подвиг стойких людей, лучших сынов татарского народа», – поделился Зайдулла.

В церемонии возложения цветов поучаствовали министр культуры РТ Ирада Аюпова, ответственный секретарь правления «Союза писателей России» Николай Иванов, дочь писателя и заслуженный работник культуры России Чулпан Залилова, председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Диляра Дамар.

Все они отметили огромный вклад поэта в развитие народной культуры и искусства Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр культуры заявила, что подвиг Джалиля оценили лишь спустя долгие годы.

«Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань бессмертной памяти великому поэту, настоящему герою и патриоту своей родины Мусе Джалилю и его соратникам, погибшим в борьбе с фашизмом. В эти дни проходит форум "Наши герои", проводимый Молодежной ассамблеей народов Татарстана. В рамках этого форума Ассамблея совместно с Союзом писателей Татарстана проводит традиционное поэтическое мероприятие. Муса Джалиль, как и все подлинное, – его подвиг был оценен только спустя годы. Но память справедлива и его творчество – оно навсегда с нами», – подчеркнула Аюпова.

На дне памяти произнесли имена 11-ти организаторов подпольной группы против фашизма: Гайнан Курмаш, Фуат Сайфульмулюков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Муса Джалиль, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Аднашев, Салим Бухаров.

Самому молодому человеку, Гайнану Курмашу, на момент казни было 25 лет, самому старшему – 38, им был Муса Джалиль.

В честь памяти поэта и его соратников участникам мероприятия показали музыкально-поэтический перфоманс «114 шагов» по поэме писателя Лябиба Лерона. В спектакле отразилась краткая история Мусы Джалиля в тюрьме. От камер смертников тюрьмы Плетцензее до помещения, где была установлена гильотина, было ровно 114 шагов.

Гости митинга почтили память джалиловцев возложением цветов и минутой молчания.