«Он поменял отношение к журналистике»: в Казани почтили память Андрея Гаврилова

Фото: Арина Потапова / «Татар Информ»

Сегодня на Арском кладбище в Казани прошла церемония возложения цветов на могилу главного редактора газеты «Вечерняя Казань» Андрея Гаврилова. В этом году, 19 октября, ему могло бы исполниться 80 лет. Во время церемонии стало известно, что вскоре на доме, где жил Гаврилов, появится мемориальная доска его памяти.

Почтить память создателя одной из главных городских газет пришли его коллеги, ученики и близкие. «Это был легендарный человек своего времени, и остается им до сих пор. Он создал такую уникальную газету, которую читали в каждой семье нашего города. Всего за тринадцать лет своей службы он основал и поднял самую авторитетную и популярную советскую газету, которая собирала невообразимые тиражи. Он из тех людей, который занимался своим делом с большой любовью, обладал большим талантом и особым умением. Он всегда хотел создать такую журналистику, которую смогли бы продолжить его приемники», – рассказала исполнительный директор Союза Журналистов РТ, Ралия Фатхутдинова.

Она подчеркнула, что газета «Вечерняя Казань» была самым оперативным, интересным и актуальным источником информации тех времен. «Он собрал вокруг себя таких же единомышленников, которые готовы были идти с ним до последнего. Вместе они добились невероятного результата», – сказала она.

Также Фатхутдинова объяснила, почему важно хранить память о великих журналистов республики. По ее словам, это люди, которые стали основой в популяризации журналистского мастерства. По ее мнению, именно равняясь на таких мастеров своего дела, жители будут помнить свои корни.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

По словам Фатхутдиновой, Союз журналистов планирует увековечить память об Андрее Гаврилове, установив красную мемориальную доску на фасаде дома, где он жил. «Мы давно планировали это сделать, но только недавно комиссия по мемориальным доскам при министерстве культуры РТ поддержала предложение Союза журналистов РТ о мемориальной доске Андрею Петровичу Гаврилову. Теперь это будет официально, и все будут знать нашего героя», – заключила она.

По воспоминаниям коллег, Гаврилов был уникальным, скромным и настоящими патриотом своей страны. Он создал вокруг себя потрясающую команду, вырастил много талантливых журналистов, которые до сих пор продолжают свою деятельность в медиаотрасли Татарстана.

«Андрей Петрович сделал много для изменения журналистики в Татарстане, он полностью поменял атмосферу и отношение к ней. Благодарная память о нем всегда будет сохраняться в наших сердцах», – рассказал один из бывших коллег Андрея Гаврилова.

Напомним, Гаврилов ушел из жизни 28 сентября 1991 года в возрасте 48 лет.