В Казани почтили память председателя КГБ Татарской АССР генерал-майора Абдуллы Бичурина

пресс-служба УФСБ России по РТ

Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану почтили память председателя КГБ Татарской АССР генерал-майора Абдуллы Бичурина. 5 мая исполнилось 111 лет со дня его рождения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Бичурин был одним из тех, кто знал о войне не понаслышке. Он встретил ее в должности командира 1-й роты отдельного батальона ГУГБ НКВД СССР по охране Московского Кремля. За проявленные отвагу и мужество был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Москвы».

Фото: © пресс-служба УФСБ России по РТ

С 1961 года на протяжении 20 лет возглавлял комитет госбезопасности республики. В это время внимание органов было приковано к строительству завода «КАМАЗ», плотины Нижнекамской ГЭС и города Набережные Челны. Оперативники КГБ пресекали поставки недоброкачественного оборудования из-за рубежа, следили за качеством монтажа стратегически важных объектов. Также, несмотря на то, что Великая Отечественная война давно закончилась, чекисты активно продолжали работу по выявлению военных преступников.

При Бичурине был реализован ряд масштабных проектов, определивших будущее республики. Начал выпускаться бомбардировщик Ту-160, создавалась система опознавания «свой-чужой». При нем же был обнародован подвиг Мусы Джалиля.

По сей день ветераны ФСБ вспоминают о нем, как об открытом и дружелюбном человеке.