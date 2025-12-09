В Казани почтили память народного писателя РТ Гарифзяна Ахунова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения народного писателя Татарстана Гарифзяна Ахунова. Мероприятие прошло в здании, которое долгие годы принадлежало театру Тинчурина, а сейчас временно передано Казанскому ТЮЗу.

Дочь Гарифзяна Ахунова – поэтесса Наиля Ахунова, вспоминая отца и других членов семьи, поблагодарила зрителей, пришедших на этот вечер. «Читайте отцовские книги. В ближайшее время в Татарском книжном издательстве должна выйти еще одна книга. Там будет и мое любимое произведение «Йолдызлар калка» («Зажигаются звезды»)», – сказала она.

«В нашей семье пять писателей. Отец очень этим гордился. В нашей семье есть и два лауреата Тукаевской премии. Мы стараемся работать по примеру отца», – добавила дочь прозаика.

Наиля Ахунова отметила, что в день рождения ее отца, 18 сентября, в Арске проходят поминальные мероприятия. Гости побывали и в Казани, посетили кладбище, где похоронен Гариф-ага.

«Надеюсь, что подобные мероприятия еще будут. Прекрасный вечер провели альметьевские библиотекари, очень старались и в Арске. И сегодня проходит прекрасный вечер», – подчеркнула поэтесса.

Председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла поприветствовал зрителей с экрана. «Есть люди, которые говорят, что Гариф-ага – сторонник соцреализма. Таково было его время. Произведение должно оставлять читателю некоторую надежду... Язык Гарифа-аги необычайно своеобразен. Он обладал талантом, присущим благородным писателям – умел увлекать чтением своих произведений», – заметил он.

О Гарифзяне Ахунове со сцены также рассказал литературовед Фоат Галимуллин.

Артисты театра Камала и Татарского ТЮЗа имени Кариева поставили отрывки из известных произведений писателя. Зрителям были показаны отрывки из фильма «Клад», снятого Свердловской киностудией по роману Гарифзяна Ахунова, и телефильма «Аббас хазрат», снятого для татарстанского телевидения Ахтямом Зариповым.

Наверное, новостью для многих зрителей стали стихи прозаика Гарифзяна Ахунова и написанные им песни. Песни исполнили Зухра Сахабиева и Руслан Габитов в сопровождении баяниста Кирама Сатиева.

Кроме того, на сцену с народными песнями вышли певцы Георгий Ибушев и Рустам Насибуллин. Ведущими вечера стали артисты Камаловского театра Алмаз Гараев и Фанур Мухаметзянов.

Вечер памяти поставила режиссер Лилия Ахметова по сценарию драматурга Хабира Ибрагимова.

Рузиля Мухамметова