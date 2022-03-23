В Казани почтили память «летающего татарина»

Фото: © Владимир Васильев

В честь 84-летия со дня рождения легендарного артиста балета и хореографа Рудольфа Нуреева в Казани состоялась торжественная церемония возложения цветов. Мероприятие прошло у единственного в России памятника выдающемуся танцовщику — в сквере около Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Церемония была организована в рамках «Нуреевских сезонов» — проекта, проходящего в трех городах России: Москве, Уфе и Казани.

Фото: © Владимир Васильев

В церемонии приняла участие итальянский скульптор, художник и дизайнер ювелирных украшений Лиза Сотилис, которая приехала в Россию, чтобы в рамках «Нуреевских сезонов» поделиться своими воспоминаниями о дружбе с Рудольфом Нуреевым.

«Несмотря на то, что Нуреев много работал за рубежом, он всегда помнил о своих корнях. И эту любовь он транслировал через танец на весь мир. Он был тем, кто делал невозможное возможным. Именно поэтому он останется в наших сердцах как яркий пример гениальности», — считает Сотилис.

Фото: © Владимир Васильев

С Казанью Нуреев всегда был связан духовно, поскольку его мать была родом из Татарстана. Благодаря восточному темпераменту, который артист показывал в своем танце, в Европе его называли «летающим татарином».

К памятнику также возложил цветы народный артист СССР Вячеслав Гордеев — художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет», заведующий кафедрой хореографии балетмейстерского факультета Государственной академии театрального искусства (ГИТИС).

Фото: © Владимир Васильев

Поприветствовать гостей татарстанской столицы и организаторов «Нуреевских сезонов» пришли представители Татарского театра оперы и балета.

«Наконец, через столько лет, такая недосягаемая звезда, как Рудольф Нуреев, становится нашим достоянием. Начинают образовываться всевозможные проекты, которые обращают внимание общественности на титаническую фигуру в мире искусства. На мое счастье, я встречал Рудольфа у нас в Казани в 92 году, и мы с ним быстро стали приятелями. Удивительно, что такая величина как он так просто находил язык с обычными людьми», — поделился воспоминаниями заместитель директора ТАГТОиБ имени Джалиля, заслуженный работник культуры РТ Юрий Ларионов.

Фото: © Владимир Васильев

Рудольф Нуреев в 1992 году дважды прилетал в Казань для репетиции с Симфоническим оркестром РТ в качестве дирижера и в этом же амплуа — для участия в постановке Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля «Щелкунчик». Тогда же он дал свое согласие на то, чтобы казанский фестиваль балета носил его имя.

Московский проект «Нуреевские сезоны» в Казани проходят с 23 по 27 марта. В рамках форума будет представлена коллекция художественных и документальных фильмов о Нурееве. Среди них — «Рудольф Нуреев: Танец к свободе» автора и режиссера Ричарда Керсона Смита, «Визит» автора сценария и режиссера-постановщика Булата Юсупова, «Рудольф Нуриев — как он есть» режиссера Николая Боронина и другие работы. Всего будет показано две художественные и пять документальных кинолент.

С более подробной программой проекта можно ознакомиться на сайте форума.