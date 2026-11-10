Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

В Казани почтили память авиаконструктора Андрея Туполева в 138-ю годовщину со дня его рождения. К мемориалу у третьего учебного корпуса КНИТУ-КАИ возложили цветы представители университета и Казанского авиационного завода.

«Мы в этот день вспоминаем великого авиаконструктора, великого ученого и великого организатора, который умел не только создавать самолеты, но и организовывать предприятия, которые производили эти самолеты», – сказал директор Казанского авиационного завода (филиала АО «Туполев») Зуфар Миргалимов.

Он отметил символичность того, что в Казани находятся университет имени Туполева и авиационный завод, где производят самолеты его марки. Миргалимов также пригласил студентов КНИТУ-КАИ после окончания учебы присоединиться к коллективу предприятия.

«Вы молодцы, что учитесь в этом учебном заведении. И мы, предприятие, ждем вас в своих рядах, чтобы вместе с вами производить новые самолеты имени и марки Туполева», – обратился он к студентам.

Ректор КНИТУ-КАИ Кирилл Охоткин напомнил, что Туполев руководил проектом создания первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Этим летом внутри одного из таких лайнеров, находящегося на территории университета на улице Четаева, открыли музейное пространство.

В церемонии также участвовал первый заместитель генерального директора АО «Росатом Наука», доктор технических наук, профессор Алексей Дуб. Он подчеркнул роль главного конструктора в создании сложной технической продукции и воплощении инженерных идей.

КНИТУ-КАИ носит имя Туполева 53 года. Памятник авиаконструктору у третьего учебного корпуса установили 18 лет назад.

Андрей Туполев родился 10 ноября 1888 года в Тверской губернии. Под его руководством спроектировали более 100 типов самолетов, около 70 из них выпускали серийно. На этих машинах установили 78 мировых рекордов и выполнили около 30 уникальных перелетов.

С именем конструктора связана и история казанского авиастроения. После войны на Казанском авиационном заводе начали выпускать самолеты его конструкторского бюро.

Сегодня предприятие продолжает эту работу. На КАЗ выпускают стратегические ракетоносцы Ту-160М и пассажирские самолеты Ту-214. Раис Татарстана Рустам Минниханов накануне в беседе с Президентом России Владимиром Путиным сообщил, что завод рассчитывает через три года выйти на производство 20 Ту-214 ежегодно.