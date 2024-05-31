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Общество 31 мая 2024 17:20

В Казани почтили память археолога Альфреда Халикова

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В Академии наук РТ провели заседание ученого совета Института археологии им. А. Х. Халикова, посвященное 95-летию со дня рождения татарстанского археолога Альфреда Халикова.

Как сказал директор данного ВУЗа Айрат Ситдиков, в России среди представителей археологической и исторической науки сложно найти специалистов, прямо или косвенно не связанных с наследием ученого.

Он отметил, что ученики Халикова были не только в Поволжье, но и на Кольском полуострове, Зауралье и в других местах.

«Он посвящал себя не только науке, но и отдаче своих знаний», – подчеркнул спикер.

Дочь покойного корифея Елена Халикова рассказала участникам ученого совета, что отец относился к своей работе и коллегам с величайшим почтением. Его дети ни разу не услышали от него ни одного ругательства, говорит она.

Команда «Миллиард.Татар» также не прошла мимо фигуры этого археолога и подготовила спецстикерпак «Знаменитые татары», в котором изображены Альфред Халиков и другие выдающиеся личности татарского народа. Скачать стикеры можно по ссылке.

#память #археологи #Казань
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