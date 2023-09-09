В Казани за месяц наказали 150 водителей, неправильно перевозивших детей в авто

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в период с 21 августа по 10 сентября 2023 года в Казани проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

За 8 месяцев 2023 года на дорогах Казани с участием детей до 16 лет зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в которых 100 детей получили травмы различной степени тяжести.

Анализ статистических данных показывает, что количество ДТП с участием детей увеличивается в августе-сентябре, когда подростки после продолжительного летнего отдыха теряют навыки, связанные с безопасным поведением на дороге, и им требуется дополнительная адаптация к транспортной среде.

Так, в период с августа по сентябрь 2022 года произошло 19 ДТП, в которых 19 детей получили ранения. Доля таких ДТП от общего количества зарегистрированных в течение года составляет 23%.

В рамках мероприятия «Внимание – дети!» Госавтоинспекция Управления МВД по Казани совместно с работниками государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» были проведены мероприятия по проверке водителей, направленные на предупреждение нарушений правил перевозки детей, по предупреждению нарушений ПДД несовершеннолетними по результатам которых информация о юных нарушителях направлена в образовательные организации для проведения дальнейшей профилактической работы.

Так, с начала профилактического мероприятия к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности.

Родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Необходимо позаботиться о том, чтобы дети не оставались без присмотра в местах, которые могут представлять для них опасность, в том числе вблизи дорог.

Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, а на переднем сиденье легкового автомобиля до 12 лет перевозка должна осуществляться только в детских удерживающих устройствах, при этом Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать детские автокресла до достижения ими 12 лет и на заднем сиденье легкового автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в непосредственной близости образовательных организаций проведены профилактический рейды в ходе которых пресечены более 60 нарушений ПДД юными участниками дорожного движения.

В образовательных организациях сотрудниками Госавтоинспекции проведены родительские собрания, в ходе которых законным представителям учащихся напомнили о том, как важно ежедневно инструктировать детей о правилах безопасного поведения на дорогах, особенно при переходе дороги по пешеходным переходам. Также сотрудники Госавтоинспекции разъяснили родителям важность применения на одежде световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция МВД по Управления МВД России по г. Казани призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.