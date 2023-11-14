Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани почти за 8 млн рублей реконструируют электросети в Ново-Савиновском районе
Реконструкция участка сетей электроснабжения в Ново-Савиновском районе Казани обойдется в более 7,9 млн рублей. Информация появилась на портале госзакупок.
Ремонт развернется на участке от трансформаторной подстанции №1658 по ул.Гаврилова до подстанции по ул.Адоратского с выносом контактной линии с территории детского сада.
Заказчиком работ выступает ГУП «Электрические сети». Работы разделены на два этапа: в течение 62 дней с заключения контракта исполнитель должен провести проектно-изыскательские работы и составить документацию, в течение 92 дней — строительно-монтажные работы.
Техническим заданием установлено особое задание при строительстве — определить возможность реконструкции без перерыва в электроснабжении потребителей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»