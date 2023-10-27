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Руc Тат
Экономика 27 октября 2023 20:06

В Казани почти за 1 млрд рублей построят очистные сооружения по ул.Хади Такташа

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В Казани почти за 1 млрд рублей построят очистные сооружения по ул.Хади Такташа
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани за 992,6 млн рублей построят очистные сооружения на ливневой канализации по ул.Хади Такташа. Участок работ расположен от Оренбургского тракта до Гребного канала, расположенного на озере Кабан.

Закупка была опубликована на портале 5 октября, сейчас определение исполнителя работ завершено. Из двух участников победителем торгов признана компания «Евростройхолдинг+».

Завершить очистные сооружения поверхностных сточных вод на выпуске сетей ливневой канализации ей предстоит уже в декабре этого года.

#очистные сооружения #ливневая канализация
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