В Казани почти в два раза вырос спрос на земельные участки

В Татарстане зафиксирован рекордный спрос на земельные участки и квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

«В Татарстане спрос на земельные участки и индивидуальные жилые дома стабильно высок. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация выравнивается, наши граждане по-прежнему проявляют особый интерес к домовладениям, загородной недвижимости, особенно расположенной в пригороде Казани», - заявила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

В пресс-службе отметили, что в феврале в Казани было зарегистрировано 1,5 тыс. сделок на земельные участки. Данный показатель на 67% выше, чем в январе текущего года. Всего в Татарстане оформили свыше 8 тыс. договоров купли-продажи на земельные участки. Также в Росреестре уточнили, что в феврале наблюдался повышенный спрос на покупку квартир. В январе было приобретено – 3,2 тыс квартир, в феврале – 4,6 тыс.

«Также в регионе сохраняется спрос на жилые индивидуальные дома: в целом по республике по отношению к январю он увеличился на 16%, по отношению к прошлому году – на 4,5%», – отметили в Росреестре.