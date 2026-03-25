В Казани почти половина продавцов «вторички» снижает цену за время поиска покупателя

В I квартале 2026 года продавцы вторичной недвижимости в столице Татарстана снижают цену за время поиска покупателя в 47,4% объявлений. Таковы данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

Средний дисконт на «вторичку» в Казани при этом составляет 3,6%. По сравнению с IV кварталом 2025 года он уменьшился на 0,2 процентного пункта.

Сама доля объявлений, в которых собственники уменьшают стоимость, за квартал сократилась на 3,2 процентного пункта. Такие изменения произошли на фоне снижения ключевой ставки Банка России.

В целом же в городах-миллионниках в I квартале текущего года снижают стоимость лотов в объявлениях 40,2% продавцов (ощутимо меньше, чем в столице РТ). Однако средний размер дисконта равняется 4% (несколько больше, чем в Казани).

За три месяца средний размер снижения цены в объявлении о продаже вторичного жилья немного сократился – на 0,3 процентного пункта. Уменьшилась за это время и доля объявлений, где собственники «вторички» в мегаполисах снижают стоимость, – на 3,4 процентного пункта.

Наибольшая доля объявлений о продаже вторичной недвижимости со снижением цены за время поиска покупателя зафиксирована в Уфе (51,7%), Волгограде (50,9%) и Челябинске (50%).

Сильнее прочих снижают стоимость «вторички» собственники из Краснодара (-5,6%), Ростова-на-Дону (-4,7%) и Новосибирска (-4,5%).

«Собственники по-прежнему остаются гибкими в вопросах цены при продаже вторичной недвижимости. <...> При этом в течение I квартала 2026 года доля объявлений, в которых собственники, пока идет поиск покупателя, снижают стоимость жилья и сам размер скидки, начала сокращаться. Это происходит на фоне ослабления ключевой ставки и постепенной активизации спроса на вторичном рынке», – прокомментировал ситуацию коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По оценке эксперта, тренд на гибкость в вопросах цены «вторички» сохранится, но размер скидки в отдельных городах может уменьшаться на фоне общего смягчения денежно-кредитной политики и роста спроса. К тому же, по его словам, цена может снижаться и при детальном обсуждении сделки. «Чаще всего готовность делать дополнительную скидку в ходе торга встречается в случаях, когда покупатель готов выйти на сделку в ближайшее время и когда квартира находится в экспозиции уже длительное время», – пояснил он.