В Казани почти на сутки отключат воду в ряде домов поселка Дальний и улицы Бухарская

«Водоканал» перекроет воду в ряде домов Советского района Казани. Это связано с переврезкой водопровода, уточнили в компании.

Воды не будет с 9:00 21 июня до 6:00 22 июня. Перекрытие ожидается по следующим адресам:

ул.Бухарская, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32;

все дома поселка Дальний по улицам Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фонвизина, Фруктовая, Черепичная, Шахтерская.

Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, уточнили в «Водоканале».