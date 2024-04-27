В Казани почти на сутки частично ограничат движение по Горьковскому шоссе

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В Казани временно будет временно перекрыт участок Горьковского шоссе из-за реконструкции надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 17:00 29 апреля и до 12:00 следующего дня будет ограничено движение по проезжей части и тротуару возле здания № 4 в направлении движения в сторону улиц Можайского и Болотникова. В результате движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.

Все работы по расширению вылетной магистрали планируется завершить в ноябре. На месте Горьковского кольца появится первая в республике трехуровневая транспортная развязка.