В Казани почти на два месяца ограничат движение по улице Сахарова

В Казани из-за строительства метро почти на два месяца ограничат движение по улице Сахарова. Различные участки проезжей части будут закрыты с 17 июня по 13 августа.

По данным Комитета внешнего благоустройства Казани, летом планируются ограничения на следующих участках:

С 17 июня по 2 июля будет полностью закрыто движение по проезжей части по ул.Сахарова в направлении движения от пр.Альберта Камалеева в сторону ул.Закиева.

С 3 по 16 июля будет полностью закрыто движение по проезжей части по ул.Сахарова в направлении движения от ул.Закиева в сторону пр.Альберта Камалеева.

С 17 по 30 июля будет частично ограничено движение по проезжей части по ул.Сахарова (дублер, крайняя левая полоса) в направлении движения от пр.Победы в сторону ул.Закиева.

С 31 июля по 13 августа будет частично ограничено движение по проезжей части по ул.Сахарова (дублер, крайняя правая полоса) в направлении движения от пр.Победы в сторону ул.Закиева.

Уточняется, что ограничения движения здесь связаны с выносом тепловых коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии метро.