В Казани почти на день отключат воду в нескольких домах Вахитовского района

Жители нескольких домов по улицам Парижской коммуны и Столбова почти на сутки останутся без воды из-за подключения сетей водопровода. Отключение водоснабжения будет продолжаться с 9 утра 30 июня до 6 утра следующего дня, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Воды не будет в домах №1/1, 1 корп.1; 1/3, 2, 7, 11 по улице Столбова, а также в доме №6 по улице Парижской коммуны.

Жителям домов рекомендуют запастись водой заранее. При необходимости «Водоканал» будет размещать у зданий автоцистерны с водой. Телефон для подачи заявок +7(843)231-62-60.