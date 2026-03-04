news_header_top
Общество 4 марта 2026 12:35

В Казани почти 400 школьников обучаются основам проектирования и пилотирования БПЛА

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани 398 школьников осваивают навыки проектирования, обслуживания и пилотирования беспилотных авиационных систем (БАС). Как сообщает пресс-центр мэрии города со ссылкой на управление образования, в текущем учебном году на базе образовательных организаций открыты 22 профильных кружка.

Занятия проходят в шести учреждениях: гимназиях №6 и №179, лицеях №35 и №83, лицее – инженерном центре, а также в Казанской кадетской школе им. Б.К. Кузнецова. Кроме того, обучение организовано в Городском центре технического творчества им. В.П. Чкалова, где также регулярно проводятся соревнования по авиамоделированию.

Оснащение образовательных площадок современным оборудованием ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

