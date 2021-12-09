В Казани почти 3,8 тыс. водителей наказаны за парковку на местах для инвалидов

С начала 2021 года в Казани 3781 водитель нарушил правила парковки автомобилей, оставив транспортное средство на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все они привлечены к административной ответственности, сообщает Госавтоинспекция.

Специальные машино-места для людей с инвалидностью должны иметься на каждой парковке. На них должно приходиться 10% от числа мест, а если парковка небольшая, то как минимум одно. По правилам такие места должны располагаться ближе ко входу в здание и помечаться специальной табличкой «Инвалиды».

Госавтоинспекция призывает казанцев соблюдать правила парковки автомобилей и напоминает, что штраф за подобное нарушение составляет 5 тыс. рублей. В случае если водителя нет на месте, транспортное средство отправляют на штрафстоянку.