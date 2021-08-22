В Казани побит температурный рекорд 49-летней давности

В Казани пятый день подряд оказался побит температурный максимум. Так, на метеостанции Казань-Сокол сегодня зарегистрировано 35,1 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр республики.

Два других пункта — Казань-Опорная и Казань-Аэропорт — показали 34,2 и 34,8 градуса соответственно.

Предыдущий максимум в столице Татарстана был установлен 22 августа 1972 года, тогда столбики термометров в городе поднимались до отметки 33,4 градуса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в понедельник на территории республики ожидаются грозы, град и 30-градусная жара.