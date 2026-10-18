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Общество 18 октября 2026 13:10

В Казани побит температурный рекорд 1917 года

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В Казани побит температурный рекорд 1917 года
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана 17 октября оказался побит температурный рекорд 1039-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +18,7 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 17 октября в столице РТ был зафиксирован на метеостанции Казанского университета в 1917 году – он равнялся +17,0 градуса.

Это уже третий температурный рекорд, побитый в городе с начала недели. До этого 13 октября был обновлен температурный рекорд 1896 года, а 16 октября – 1923 и 1955 годов.

Ранее синоптики рассказали, что середина октября в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов. Подробнее об аномально теплой погоде, пришедшей в республику, читайте в материале «Татар-информа».

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#температурный рекорд #температурный рекорд в казани #гидрометцентр рт
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