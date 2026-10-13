В Казани побит температурный рекорд 1896 года

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Сегодня, 13 октября, в столице Татарстана оказался обновлен температурный рекорд 130-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань-Аэропорт» поднялись до +21,3 градуса, а на метеостанции «Казань» – до +22,3 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 13 октября в столице РТ был зафиксирован на метеостанции Казанского университета в 1896 году – он составлял +20,1 градуса.

Ранее синоптики рассказали, что середина октября в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов. Подробнее об аномально теплой погоде, пришедшей в республику, читайте в материале «Татар-информа».