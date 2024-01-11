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В Казани победители международных школьных олимпиад и их наставники получат премии
В Казани учредили премию мэра, которую вручат победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и их педагогам. Постановление опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.
«Премии победителям международных олимпиад и педагогам, осуществлявшим их подготовку, присуждаются за 2023 год», – сказано в документе.
Так, члены сборных команд, которые представляли Россию на международных олимпиадах и заняли первое место, получат премию в размере 300 тыс. рублей, обладатели серебряной медали – в размере 250 тыс. рублей, бронзовой – 200 тыс. рублей (включая налоговые вычеты).
Педагогам, подготовившим победителей международных олимпиад, выплатят 300 тыс., 250 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно (включая налоговые вычеты).
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