В Казани по видео нашли водителя, который управлял автомобилем с ребенком на руках

Сотрудники Госавтоинспекции Казани по видео в соцсетях нашли водителя, который управлял автомобилем BMW с находящимся у него на коленях малолетним ребенком.

42-летний житель Приволжого района Казани рассказал, что во время движения малыш начал плакать, в связи с чем пришлось взять его на руки. Вину в нарушении ПДД признал.

«21 августа 2025 года в отношении указанного водителя составлен административный материал по статье «Перевозка детей без детского удерживающего устройства», – сообщили в городской Госавтоинспекции.