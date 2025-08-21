news_header_top
Происшествия 21 августа 2025 14:54

В Казани по видео нашли водителя, который управлял автомобилем с ребенком на руках

Сотрудники Госавтоинспекции Казани по видео в соцсетях нашли водителя, который управлял автомобилем BMW с находящимся у него на коленях малолетним ребенком.

42-летний житель Приволжого района Казани рассказал, что во время движения малыш начал плакать, в связи с чем пришлось взять его на руки. Вину в нарушении ПДД признал.

«21 августа 2025 года в отношении указанного водителя составлен административный материал по статье «Перевозка детей без детского удерживающего устройства», – сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: ГАИ Казани

