В Казани по видео нашли водителей, которые нарушили ПДД, выехав на встречку

В результате мониторинга соцсетей автоинспекторы Казани обнаружили видео, на кадрах которого зафиксировано правонарушение.

Водители автомобилей KIA Rio и «Лада Калина», двигаясь по улице Татарстан, выехали на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось найти нарушителей. Теперь водителям грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав до шести месяцев. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани в телеграм-канале.