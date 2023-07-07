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В Казани по видео нашли водителей, которые нарушили ПДД, выехав на встречку
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В результате мониторинга соцсетей автоинспекторы Казани обнаружили видео, на кадрах которого зафиксировано правонарушение.
Водители автомобилей KIA Rio и «Лада Калина», двигаясь по улице Татарстан, выехали на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.
Сотрудникам Госавтоинспекции удалось найти нарушителей. Теперь водителям грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав до шести месяцев. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани в телеграм-канале.
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