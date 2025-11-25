news_header_top
Руc Тат
Происшествия 25 ноября 2025 13:31

В Казани по видео из соцсетей оштрафовали друзей хозяина «Лады» за опасную езду

Во время мониторинга социальных сетей автоинспекторы нашли видео, на котором водитель за рулем автомобиля «Лада» 14-й модели создает опасную ситуацию на дорогах Казани.

Выяснилось, что за рулем в этот день был 19-летний друг хозяина автомобиля. Он свою вину признал и раскаялся. На парня составили три административных протокола, кроме того с машины сняли номера. Также на водителя составили рапорт по угловному делу по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Кроме того, этим же автомобилем в другой день управлял другой водитель. На него также составили три административных протокола. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

