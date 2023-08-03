В Казани по улице Декабристов может появиться парк. Проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки опубликован в сегодняшнем выпуске Сборника правовой информации.

«Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки города Казани, расположенной по адресу: г.Казань, ул. Декабристов – 3.6.2. Парки культуры и отдыха», – говорится в документах.

Комплексному развитию подлежит территория нежилой застройки площадью 0,7581 га. Указано, что при перепланировке следует выполнитель качественное благоустройство, в том числе с использованием МАФ, предусмотреть архитектурную подсветку и размещение встроенных инженерных объектов и мусорных контейнеров. Сносу, согласно приложению №4, подлежат здания №133е, 133д, 131б и пр.