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Новости Татарстана и Казани
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В Казани по случаю Дня пожилого человека окажут бесплатную юридическую помощь
Завтра, 1 октября, в Казани в рамках празднования Дня пожилого человека всем желающим будут оказывать бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.
Консультации по вопросам здравоохранения, трудового, семейного, земельного законодательства, социального и пенсионного обеспечения будут оказываться «всем желающим без возрастных ограничений».
Бесплатно консультировать граждан будет представители профильных органов власти и Государственного юридического бюро РТ, а также Нотариальной и Адвокатской палат Татарстана.
Прием желающих получить бесплатную юридическую консультацию будет организован в Доме дружбы народов Татарстана (Казань, ул. Павлюхина, д. 57). Он продлится с 10 до 12 часов.
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