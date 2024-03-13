В Казани по случаю 100-летия «Татаркино» собрались главы киностудий из стран СНГ

Руководители киностудий и дистрибьюторы из соседних республик и стран СНГ собрались в Казани по случаю празднованию 100-летия «Татаркино». В Казанском государственном институте культуры состоялся круглый стол «Копродукция как драйвер развития киноиндустрии».

Модератор дискуссии – руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова подняла вопрос о совместном кинопроизводстве и взаимном прокате. В частности, она привела в пример удачный опыт копродукции с Узбекистаном – игровой фильм «Сумбуль», а также съемки фильма Салавата Юзеева на локациях, предоставленных студией «Беларусьфильм».

Продюсеры и прокатчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ульяновска, а также Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана выразили готовность обсудить новые совместные проекты.

Как отметил вице-президент по производству киностудии «Казахфильм» Айдар Омаров, в Казахстане сегодня довольно развито частное кинопроизводство.

«У нас частники поверили в кино и это стало новым трендом для бизнесменов, которые входят в список Форбс, – вкладывать деньги в кинопроизводство. 98% фильмов в прокате наших кинотеатров – это фильмы, снятые за частные деньги. У нас нет централизованного продвижения фильмов, как в Кыргызстане, например», — отметил спикер.

По словам Омарова, киностудия проводит мощную модернизацию, занимается оцифровкой фонда фильмов, планирует ремонтировать существующие здания киностудии и построить три новых павильона и один кинотеатр. Он также напомнил, что в Казахстане действует более 250 кинотеатров.

«Наши частники снимают только для внутреннего рынка. Делают локальный продукт. У нас преобладают фильмы на казахском языке. Молодежь в основном на родном языке говорит и делает контент для соцсетей. В нашей стране по востребованности зрителем доля казахских фильмов превышает западные. Скоро это соотношение дойдет до 80/20%», — рассказал Айдар Омаров.

Напомним, мероприятия по празднованию 100-летия «Татаркино» пройдут сегодня и завтра в Казани. В здании татгосфилармонии запланирована концертная программа, а в кинотеатре «Мир» пройдёт показ фильмов кинематографистов Узбекистана.