В Казани по решению суда заблокировали сайт продажи табака в интернете

Вахитовский районный суд Казани полностью запретил работу интернет-магазину, который занимался дистанционной продажей табачной продукции.

Проверка показала, что сайт свободно предлагал табачные изделия с доставкой, нарушая федеральный закон. Информация о продаже была доступна всем, включая несовершеннолетних.

По закону, табак можно продавать только в обычных магазинах и павильонах.

Суд постановил заблокировать информацию на сайте и полностью запретить распространение табака через этот ресурс

Решение уже вступило в силу.