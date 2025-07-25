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Происшествия 25 июля 2025 09:39

В Казани по решению суда заблокировали сайт продажи табака в интернете

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Вахитовский районный суд Казани полностью запретил работу интернет-магазину, который занимался дистанционной продажей табачной продукции.

Проверка показала, что сайт свободно предлагал табачные изделия с доставкой, нарушая федеральный закон. Информация о продаже была доступна всем, включая несовершеннолетних.

По закону, табак можно продавать только в обычных магазинах и павильонах.

Суд постановил заблокировать информацию на сайте и полностью запретить распространение табака через этот ресурс

Решение уже вступило в силу.

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